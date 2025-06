Antifascismo e referendum La campagna dell’Anpi

Il vento del cambiamento soffia forte in tutta Italia, mentre l'ANPI di Montignoso lancia un'importante iniziativa sul valore dell'antifascismo. In un momento storico dove le ideologie sembrano tornare in auge, il confronto sulle "vite, idee e conflitti dell’antifascismo nel Novecento" diventa cruciale. La moderatrice Maria Del Giudice invita a riflettere: cosa significa oggi resistere? Un'occasione imperdibile per alimentare la memoria e la consapevolezza collettiva!

In piazza Vittorio Veneto a Montignoso si è tenuto un incontro pubblico promosso dalla sezione Anpi di Montignoso, intitolato ’Chi resiste racconta: vite, idee e conflitti dell’antifascismo nel Novecento’, in occasione della campagna di tesseramento 2025. A moderare l’iniziativa è stata Maria Del Giudice, che ha aperto i lavori sottolineando il valore della memoria come responsabilità civile e strumento di orientamento nei tempi difficili che stiamo vivendo. "La memoria, ha ricordato, non è un esercizio del passato, ma una scelta del presente". Ha portato il saluto della sezione Cesare Del Giudice, presidente dell’Anpi Montignoso, richiamando il ruolo fondamentale dell’associazione come presidio attivo di antifascismo e cittadinanza consapevole, oggi intitolata alle donne partigiane del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antifascismo e referendum. La campagna dell’Anpi

