Anticipazioni trame la promessa dal 9 al 15 giugno

Preparati a un'altra settimana di emozioni incandescenti con "La Promessa"! Dal 9 al 15 giugno, la soap spagnola riserverà ai fan colpi di scena mozzafiato e intrecci appassionanti, portandoli in un viaggio che esplora amore, vendetta e segreti inconfessabili. In un momento storico in cui il romanticismo sta tornando di moda, questa serie è l'ideale per chi ama lasciarsi trasportare da storie intense e avvolgenti. Non perdere neanche un episodio!

anticipazioni settimanali di la promessa dal 9 al 15 giugno. La soap spagnola La Promessa, trasmessa esclusivamente su Rete 4, prosegue con episodi in prima visione assoluta, offrendo ai telespettatori un racconto avvincente ambientato in un contesto storico e ricco di colpi di scena. La programmazione può essere seguita anche in streaming tramite Mediaset Infinity. Di seguito, le anticipazioni dettagliate delle puntate dalla settimana dal 9 al 15 giugno. puntata di lunedì 9 giugno 2025. Nell’episodio del primo giorno della settimana, si assiste a una visita importante: Rómulo e Pía si recano in carcere da Manuel, che riceve il supporto della sua famiglia per cercare di ottenere la libertà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Anticipazioni trame la promessa dal 9 al 15 giugno

Leggi anche Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: Selin si ferisce da sola ed incolpa Tolga per farlo finire in carcere! - Nelle prossime puntate di "Tradimento", la soap turca di Canale 5, si intensificano le tensioni tra i protagonisti.

Approfondimenti da altre fonti

Trame La Promessa dal 9 – 15 giugno, anticipazioni

tvserial.it scrive: La Promessa anticipazioni 9 - 15 giugno: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:45.

La Promessa Anticipazioni 9 agosto 2024: Jana lascia Abel!

Da comingsoon.it: Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 9 agosto 2024. Nell'episodio della Soap Jana prenderà coraggio e affronterà Abel per rompere con lui.

La Promessa Anticipazioni 9 luglio 2024: Martina è disperata. Antonio annulla il loro matrimonio!

Segnala comingsoon.it: Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata della Soap, in onda su Canale5 il 9 luglio 2024 ... Indice Anticipazioni La Promessa: Antonio annulla il matrimonio con ...