Anticipazioni Doppio gioco stasera trama seconda puntata | Daria rischia la vita per rivedere Gemini; poi il bivio | confessare o no la verità al fratello

Stasera, "Doppio Gioco" torna a catturare l’attenzione con la tensione palpabile di Daria, che rischia tutto per rivedere Gemini. Nel cuore di una trama avvincente, si troverà davanti a un bivio: confessare al fratello o proteggere i segreti? In un contesto in cui la verità e il tradimento si intrecciano, ogni scelta può avere conseguenze fatali. Non perdere questo episodio ricco di colpi di scena!

Daria cerca con insistenza di incontrare di nuovo Gemini; riesce a prendere il suo posto in una partita contro Monti, suo socio in affari, scoprendo informazioni fondamentali per le indagini Doppio gioco torna stasera con la seconda puntata, ecco le anticipazioni degli episodi che andranno in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni Doppio gioco stasera, trama seconda puntata: Daria rischia la vita per rivedere Gemini; poi il bivio: confessare o no la verità al fratello

Leggi anche Doppio gioco anticipazioni, Gemini è il padre di Daria? Ecco chi è - In "Doppio Gioco", la nuova serie italiana in onda su Canale 5, Daria Giraldi, interpretata da Alessandra Mastronardi, è un'orfana che crede di aver perso il padre da piccola.

Cosa riportano altre fonti

Doppio Gioco, stasera (martedì 3 giugno) torna la serie con Alessandra Mastronardi e Max Tortora: le anticipazioni della seconda puntata

Secondo msn.com: Stasera in tv, martedì 3 giugno, su Canale 5 torna Doppio Gioco con la regia di Andrea Molaioli (già regista di film come ...

“Doppio gioco” stasera in tv la seconda puntata: Daria rischia la vita pur di rivedere Gemini

Si legge su msn.com: Nonostante il pericolo icombente, Daria è disposta a tutto per rivedere Gemini: le anticipazioni della seconda puntata di "Doppio gioco" ...

La seconda puntata di “Doppio gioco”: trama e anticipazioni sulle indagini di Daria

Da iodonna.it: Daria riesce finalmente a scoprire qualcosa su Gemini mentre i sentimenti nei confronti di Ettore si fanno sempre più intensi ...