Antenna telefonica a Vallemiano cittadino interrompe il Consiglio | Pensate alla nostra salute dite di no

A Vallemiano, la salute dei cittadini è al centro del dibattito: un momento di tensione durante il Consiglio comunale ha messo in luce le paure legate all'installazione di un'antenna telefonica. Con l'aumento della sensibilità verso i possibili effetti delle onde elettromagnetiche, il caso riaccende il dibattito su tecnologie e salute pubblica. Il grido di allerta di un cittadino ci invita a riflettere: quali sono i costi invisibili del progresso?

ANCONA – Piccolo momento di tensione all’inizio del Consiglio comunale di oggi, martedì 03 giugno, dove un cittadino di Vallemiano seduto tra il pubblico ha improvvisamente iniziato a esprimere, urlando, tutte le proprie paure a riguardo dell’antenna che una nota compagnia telefonica ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Antenna telefonica a Vallemiano, cittadino interrompe il Consiglio: «Pensate alla nostra salute, dite di no»

