Antenna di via Sicilia il Comune ricorre al Consiglio di Stato | sentenza fragile andiamo avanti

La battaglia per l’antenna di via Sicilia si sposta al Consiglio di Stato: il Comune non si arrende e punta a ribaltare la sentenza del Tar. La vicesindaca Lucia Tanti e l’assessora all’urbanistica Francesca Lucherini parlano di un giudizio "fragile". Questo episodio riflette un contesto più ampio di tensioni tra innovazione tecnologica e salute pubblica. Riuscirà l’amministrazione a trovare una soluzione che soddisfi tutti? Restate sintonizzati!

La vicesindaca Lucia Tanti e l’assessora all’urbanistica Francesca Lucherini annunciano che l’Amministrazione comunale presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar in merito all’installazione di un’antenna in via Sicilia. “Rispettiamo ovviamente il giudizio del Tar – dichiarano – ma lo riteniamo fragile e sbrigativo. Per questo motivo esercitiamo il nostro diritto di ricorrere al Consiglio di Stato”. Secondo le due amministratrici, l’approvazione imminente del piano antenne non rappresenta una motivazione valida per procedere con urgenza all’installazione: “Non c’è indifferibilità, né si sono mai sollevate questioni sanitarie dopo il parere favorevole di Arpat”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Antenna di via Sicilia, il Comune ricorre al Consiglio di Stato: “sentenza fragile, andiamo avanti”

Leggi anche «L’antenna di Via Sicilia? Se ci fosse stato il piano che regola le istallazioni non ci sarebbe stata» - Arezzo, 14 maggio 2025 – La questione dell’antenna di via Sicilia solleva interrogativi cruciali sulla pianificazione urbana.

Via Sicilia, ricorso al Consiglio di Stato

Antenna di via Sicilia, ricorso al Consiglio di Stato Tanti e Lucherini: “Noi andiamo avanti”

Via Sicilia in balìa dell’antenna. Il Tar: non è nociva per la salute. Comune e residenti sconfitti

