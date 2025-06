Antenna a San Giustino Incontro pubblico

Domani sera alle 21.15, San Giustino Valdarno diventa il palcoscenico di un incontro cruciale sull’installazione di una nuova antenna 5G. In un'era in cui la connettività è fondamentale, la presenza dell’amministrazione comunale promette un dibattito accessibile e coinvolgente. Come influenzerà questa tecnologia il nostro quotidiano e l’ambiente? Non perdere l’occasione di essere parte della discussione che segnerà il futuro della nostra comunità!

È in programma domani alle ore 21.15, un nuovo incontro pubblico dedicato alla questione dell’installazione di un’ antenna per le telecomunicazioni 5G a San Giustino Valdarno, nel territorio comunale di Loro Ciuffenna. L’appuntamento si terrà alla palestra delle scuole della frazione e vedrà la presenza dell’amministrazione comunale. La convocazione dell’assemblea segue una raccolta firme promossa da un gruppo di residenti, che hanno espresso preoccupazione in merito all’intervento previsto e chiesto con forza l’apertura di un confronto pubblico e trasparente. L’obiettivo dichiarato dai promotori è quello di garantire alla popolazione un momento di approfondimento e partecipazione collettiva, durante il quale possano essere analizzate tutte le opzioni sul tavolo, inclusa la possibilità di non procedere all’installazione dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antenna a San Giustino. Incontro pubblico

