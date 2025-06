Antella in festa si riscopre bellissima L’Isone è il nuovo fiore all’occhiello

Antella brilla come mai prima d'ora! La frazione si anima con una festa di quattro giorni, celebrando il rinnovamento che ha trasformato il lungo Isone nel suo nuovo orgoglio. Tra eventi e iniziative, la comunità riscopre la bellezza di stare insieme, mentre gli interventi recenti migliorano la qualità della vita. Questo è solo l'inizio: Antella è pronta a scrivere un capitolo luminoso nella storia locale!

di Manuela Plastina Antella si veste di festa per una quattro giorni di iniziative e di voglia di stare insieme, in una frazione che negli ultimi mesi ha visto tanti cambiamenti, dal rifacimento del sistema fognario (che ha drasticamente ridotto l'incubo del rischio allagamenti) alla restituzione alla comunità del lungo Isone, grazie ai fondi arrivati dall'eredità della signora Marisa Migliorini: innamorata della frazione in cui ha vissuto per tanti anni, ormai sola dopo la morte precoce del marito e del figlio, ha scelto il Comune di Bagno a Ripoli come suo unico erede. Tra i lasciti, c'è la villa dove viveva ad Antella, con all'interno gioielli, quadri e mobili di valore (messi all'asta), ma anche un terreno a Ibiza e soldi.

Street food, musica e solidarietà, "Antella in Festa" apre le porte all'estate - Antella in festa è l'appuntamento imperdibile per dare il benvenuto all'estate! Dal 5 all'8 giugno, piazza Peruzzi si trasformerà in un vivace palcoscenico di street food, musica e iniziative solidali.

Musica, street food e tombolate: la frazione saluta l'estate con quattro giorni di appuntamenti . Il cuore della rassegna sarà la storica piazza Peruzzi: in programma eventi per tutte le età.

Stasera la tribute band di Gianna Nannini Bagno a Ripoli (Firenze), 10 giugno 2023 – Aria d'estate con Antella in Festa, il cartellone di iniziative all'insegna del divertimento e della ...

