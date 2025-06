Antella ' 99 punta in alto | investimenti e nuovi acquisti per la prossima stagione

L'Antella '99 non si ferma e punta dritto verso l'alto! Dopo aver conquistato la salvezza, l'ambiziosa società del presidente Iacopo Innocenti ha in serbo investimenti strategici e nuovi acquisti per la prossima stagione. Con Gregory Fancelli, imprenditore americano di Bagno a Ripoli, a fare da alleato, il club mira a trasformarsi in una realtà sempre più competitiva nel panorama calcistico. La sfida è lanciata: chi sarà il prossimo talento a indossare la maglia

Conquistata la salvezza, l’ Antella ’99 del presidente Iacopo Innocenti guarda alla prossima stagione con forti di ambizioni di crescita. La società è ora sotto il pieno controllo di Gregory Fancelli imprenditore americano (originario proprio di Bagno a Ripoli) di successo, pronto a sostenere il club con investimenti importanti. L’obiettivo? Trasformare il sodalizio biancoceleste in una vera e propria grande società, decisa a recitare un ruolo da protagonista, fra tante società blasonate di Eccellenza. E’ stata rinnovata, intanto, la fiducia all’area tecnica composta da mister Agostino Iacobelli, dal vice Alessio Sireno e dal direttore sportivo Nicola Del Grosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Antella '99 punta in alto: investimenti e nuovi acquisti per la prossima stagione

