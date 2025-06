Anniversario dell' Arma dalla Scuola allievi l' apertura ufficiale delle celebrazioni

Quest’anno, il 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri non è solo una celebrazione, ma un'opportunità per riscoprire la storia e la cultura che ci unisce. Sotto la guida del generale Totaro, la città si prepara a vivere eventi straordinari che celebrano il coraggio e la dedizione dei nostri uomini in divisa. Un momento imperdibile per riflettere sul ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nella nostra società!

"Duecentounidici anni di storia e non sentirli, mi verrebbe da dire, quest'anno le celebrazioni per l'anniversario e l'Arma dei carabinieri consentono alla città di vivere un momento straordinario anche di cultura, e questo è merito del generale Totaro che comprende, insieme al prefetto e a tutte.

211° Anniversario fondazione Arma dei Carabinieri. Il 5 giugno solenne cerimonia al Comando Provinciale

Come scrive msn.com: Il 5 giugno, nella caserma intitolata al “Car. Raoul Angelini”, sede del Comando Provinciale, l’Arma dei Carabinieri di Rieti festeggerà duecentoundici anni dalla sua fondazione. Verranno resi gli ono ...

Catanzaro celebra il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Da catanzaroinforma.it: Giovedì 5 giugno, presso il Comando Legione Carabinieri “Calabria”, la cerimonia con autorità civili, militari e religiose. Premiati i militari distintisi in servizio e le scuole partecipanti al conco ...

Reggio Calabria, tre annulli filatelici per il 211° anniversario dell’arma dei carabinieri

Come scrive strettoweb.com: In occasione dei festeggiamenti per il 211° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si terranno a Reggio Calabria dal 3 al 5 giugno prossimi, Poste Italiane attiverà un servizio fi ...