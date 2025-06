Annamaria Colao e Giovanni Esposito | due federiciani nel Consiglio Superiore di Sanità

Due luminari dell'Università Federico II di Napoli, Annamaria Colao e Giovanni Esposito, entrano a far parte del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2025-2028. Questa nomina non è solo un riconoscimento del loro talento, ma anche un segnale forte della crescente valorizzazione della ricerca italiana in ambito sanitario. Con esperti di tale calibro al timone, ci si può aspettare un futuro più innovativo per la salute pubblica!

Tra i trenta nuovi membri del Consiglio Superiore di Sanità, per il triennio 2025-2028, figurano anche due docenti dell’Università Federico II di Napoli. Si tratta di Annamaria Colao e Giovanni Esposito che entrano a far parte dell’organo tecnico consultivo di primo piano, su nomina del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Giovanni Esposito, riconosciuto a livello nazionale nell’ambito della cardiologia interventistica italiana, è professore ordinario in malattie dell’apparato cardiovascolare e direttore dell’Uoc di Cardiologia, emodinamica, UTIC dell’Azienda ospedaliera federiciana ed è presidente della Scuola federiciana di medicina e chirurgia; Annamaria Colao è professore ordinario di Endocrinologia presso il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia ed è responsabile della cattedra Unesco ‘Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile’, inoltre è indicata tra i top italian scientists e top woman scientist italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

