Anna Vertua Premi a scrittori da mezza Italia

La creatività non ha età e il Concorso di narrativa Anna Vertua Gentile lo dimostra con i suoi 122 racconti provenienti da ben 16 regioni d'Italia. Questo evento celebra non solo la scrittura, ma un trend crescente: il bisogno di esprimersi attraverso le parole. Un bambino di nove anni e un novantaduenne hanno entrambi trovato la loro voce. Chi sarà il prossimo a sorprenderci? La penna è in mano a tutti!

Sono stati 122 i racconti pervenuti da 16 regioni d’Italia e sottoposti ai 22 componenti della giuria della diciassettesima edizione del Concorso di narrativa Anna Vertua Gentile: pure un bambino di nove ha voluto cimentarsi nell’arte della scrittura, così come un novantaduenne. Nel week end appena trascorso si sono svolte le premiazioni. I primi classificati di ciascuna sezione (adulti, ragazzi, Jane Austen) hanno ricevuto un buono per l’acquisto di libri. Ecco i premiati: al primo posto Giulia Francesca Romana Corsi, di Lecce, con il racconto “Non si guarisce dallo stupore“; al secondo posto “Grigio Nebbia“ di Gabriele Porro di Strambino (To); terzo posto della Categoria ragazzi a tema libero il racconto “Riflesso“ di Francesca Guiotto di Codogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anna Vertua. Premi a scrittori da mezza Italia

Approfondimenti da altre fonti

Anna Vertua. Premi a scrittori da mezza Italia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Anna Vertua. Premi a scrittori da mezza Italia

Secondo ilgiorno.it: Sono stati 122 i racconti pervenuti da 16 regioni d’Italia e sottoposti ai 22 componenti della giuria della diciassettesima ...