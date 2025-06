Animali narranti Sabato a teatro con i bambini

Sabato, porta i tuoi bambini a scoprire il mondo incantato di "Animali narranti"! Dalle 18 alle 21, TeatroViola reinterpreta una delle celebri favole al telefono di Gianni Rodari, immersi in un'atmosfera magica. Questo evento non è solo spettacolo, ma un invito a riscoprire la bellezza della narrazione, un trend che unisce famiglie e stimola la fantasia dei più piccoli. Non perdere l’occasione di far volare la loro immaginazione!

Appuntamento sabato con la sezione Kids della rassegna di narrazione e arte " Animali narranti. Tane di parole per grandi e piccini ", organizzata da Spazio MumuAcquario della Memoria in collaborazione con l’associazione VivaVoce: la compagnia TeatroViola porta in scena alle 18 alle 21 una rielaborazione di una delle favole al telefono di Gianni Rodari, " Martina testadura " liberamente ispirata a "La strada che non portava in nessun posto". "Lo spettacolo racconta le avventure di Martina - racconta Federica Migliotti, attrice e regista della compagnia TeatroViola - bambina curiosa e determinata, che un giorno decide di andare a scoprire dove porti la strada di cui da sempre in paese si dice non vada da nessuna parte: un viaggio avventuroso verso un mondo fantastico, come ogni fiaba che si rispetti, con antagonisti, prove da superare, aiutanti e la giusta ricompensa finale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Animali narranti. Sabato a teatro con i bambini

Leggi anche Inaugurazione rassegna e mostra 'Animali narranti' - L’inaugurazione di "Animali Narranti" apre una rassegna dedicata a grandi e piccoli, celebrando il fascino del mondo animale attraverso storie e narrazioni.

Ne parlano su altre fonti

Animali narranti. Sabato a teatro con i bambini; Animali narranti e fantasia al potere al Mumu; Mostra di Cristina Gardumi con live painting musicato, laboratori di maschere e teatro; Sabato di avventure per bambini con Animali narranti e la compagnia TeatroViola. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Animali narranti. Sabato a teatro con i bambini

Riporta lanazione.it: Appuntamento sabato con la sezione Kids della rassegna di narrazione e arte " Animali narranti. Tane di parole per grandi e piccini ", organizzata da Spazio Mumu/Acquario della Memoria in collaborazio ...

Si danza per gli animali

Scrive msn.com: Torna in scena quello che è diventato un appuntamento fisso per gli amanti degli animali e dell’arte: sabato al Teatro Comunale di Russi, dalle 21, ci sarà la seconda edizione di “Piedi ...

Firenze, il Varieté degli animali di Bustric in scena al Teatro Verdi

Secondo lanazione.it: Firenze, 5 novembre 2024 - Sabato 6 novembre alle ore 16.30 “Tutti al Teatro Verdi” riprende la ... In programma il "Varieté degli animali", che trae ispirazione dal celebre "Carnevale ...