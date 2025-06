Angri divieto di avvicinamento per un 44enne | accusato di maltrattamenti e atti persecutori contro l’ex moglie

Angri si trova al centro di una realtà più ampia: la crescente attenzione verso la violenza domestica. Un 44enne è stato colpito da un divieto di avvicinamento all'ex moglie, una misura che sottolinea il bisogno urgente di proteggere le vittime. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale denunciare e combattere ogni forma di abuso, affinché ogni persona possa vivere in sicurezza e serenità. L'argomento è scottante, non possiamo ignorarlo!

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che l’ 1 giugno, ad Angri (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 44enne del luogo indagato per “atti persecutori e maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi” nei confronti dell’ex moglie, sottoposta a vessazioni fisiche e verbali. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Angri, divieto di avvicinamento per un 44enne: accusato di maltrattamenti e atti persecutori contro l’ex moglie

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maltratta e perseguita la sua ex moglie: divieto di avvicinamento per un 44enne

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Angri. Maltratta e perseguita l’ex moglie, scatta il divieto di avvicinamento per un 44enne

Lo riporta telecolore.it: La donna era sottoposta a vessazioni fisiche e verbali da parte dell’ex marito. I comportamenti dell’uomo hanno indotto la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore a disporre la misura cautelare d ...

Si avvicina all’ex moglie. Arrestato un 44enne

Scrive msn.com: Si avvicina alla ex, malgrado il divieto, due volte nel giro di un mese e lo arrestano. E’ accaduto a Villa Basilica dove i carabinieri della locale stazione hanno proceduto al fermo di un disoccupato ...