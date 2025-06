Angri Città d’Arte un Maggio dei Monumenti da record | cultura partecipazione e nuove prospettive per il futuro

Angri, una gemma culturale in crescita, ha celebrato il Maggio dei Monumenti con un successo senza precedenti. La serata finale nel suggestivo Castello Doria ha unito arte e musica, creando un’atmosfera di festa che riflette un rinnovato interesse per il patrimonio culturale locale. Questo evento non solo valorizza la storia della città, ma segna anche l'inizio di nuove opportunità per attrarre turisti e stimolare la partecipazione della comunità. Un futuro luminoso per Angri!

Con la serata finale nella corte del Castello Doria, accompagnata dalle note pop-jazz della Band degli Onesti e da un brindisi condiviso con tutti i protagonisti di questa edizione, si è concluso con grande successo il Maggio dei Monumenti – Angri Città d’Arte 2025. È stata un’edizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Angri Città d’Arte, un Maggio dei Monumenti da record: cultura, partecipazione e nuove prospettive per il futuro

