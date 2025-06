Angelo Bonelli la rivelazione | Come mi chiama in privato mia moglie

Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi, ha incantato il pubblico di "Un Giorno da Pecora" con frasi pungenti e autoironiche che hanno acceso il dibattito. La sua battuta sull’Inter è un chiaro riflesso del malumore calcistico che pervade il Paese, dove sport e politica si intrecciano sempre di più. In tempi di sfide globali, la leggerezza di Bonelli fa brillare una luce sulla resilienza italiana. Chi pensava che la politica non potesse far

Angelo Bonelli ha dato spettacolo durante la sua ospitata a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Il co-portavoce dei Verdi ha prima scherzato sulla disfatta clamorosa della sua Inter contro il Psg in finale di Champions League: "È più facile ridurre il debito pubblico che l’Inter vinca il mondiale per club .". Poi anche una battuta sul caldo estivo: "Non ho l’aria condizionata né le pale, ho solo un ventilatore che accendo quando serve. Non mi piace averla e poi mia moglie la odia. La doccia? Non voglio sprecare acqua e quindi sto sotto la doccia 3 o 4 minuti al massimo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Angelo Bonelli, la rivelazione: "Come mi chiama in privato mia moglie"

