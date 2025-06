Android 16 QPR1 renderà Ambient l’Always-on Display dei Pixel

Android 16 QPR1 segna un passo importante verso un’esperienza utente ancora più personalizzata. Con l’introduzione della funzione "Ambient" per il Display sempre attivo, i prossimi Google Pixel 10 potrebbero rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi. Immagina di avere informazioni vitali sempre a portata di sguardo, senza mai toccare lo schermo. È il futuro della tecnologia mobile che sta prendendo forma!

Android 16 QPR1 potrebbe dare un bel boost alla funzione "Display sempre attivo" dei Pixel ma, forse, solo sui prossimi Google Pixel 10.

Google "impara" da OnePlus per migliorare il multitasking con Android 16 QPR1 - Google trae ispirazione da OnePlus per affinare il multitasking in Android 16 QPR1. Tra le novità attese, questa funzione promette di ottimizzare l'esperienza utente, rendendo più fluida la gestione delle app.

Android 16 QPR1 Beta 1 is here — get ready for Material 3 Expressive!

Google has announced it's rolling out the colorful new Android 16 interface for beta testers. The QPR1 beta includes the company's Material 3 Expressive design language revealed officially last week.

Android 16 vi farà dividere il pannello delle notifiche e dei quick settings; Google ridisegna l'app Telefono per Android 16: diamole uno sguardo in anteprima; Android 16 Beta: Google lancia una nuova funzione di sicurezza, la Advanced Protection.