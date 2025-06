Andrew Scott tra un nuovo thriller legale e il mistero di Knives Out 3

Andrew Scott sta per infiammare il grande schermo! Con il thriller legale "A Place in Hell" al fianco di talenti come Michelle Williams e Daisy Edgar-Jones, l'attore scozzese continua a sorprendere. E non è tutto: si unisce al cast di "Wake Up Dead Man", promettendo una dose extra di mistero. In un'epoca in cui i thriller affascinano sempre di più, Scott si conferma un protagonista da non perdere!

Scopri i prossimi progetti dell'attore scozzese: dal set di 'A Place in Hell' con Michelle Williams e Daisy Edgar-Jones al cast stellare di 'Wake Up Dead Man'. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

Leggi anche Andrew Scott si unisce a Michelle Williams e Daisy Edgar Jones in “A Place in Hell” di MRC - Andrew Scott, il talentuoso attore britannico noto per i suoi ruoli intensi, si unisce a un cast di stelle in "A Place in Hell".

