Gli Sky Inclusion Days sono molto più di un evento: rappresentano un passo importante verso un futuro aziendale inclusivo. Quest'anno, le esperienze condivise e le storie ispiratrici hanno evidenziato come la responsabilità sociale possa diventare il motore del cambiamento. In un contesto in cui la diversità è sempre più valorizzata, Sky dimostra che investire nel valore umano è la chiave per innovare e prosperare. Scopri come le aziende possono fare la differenza!

Gli Sky Inclusion Days si sono conclusi con una giornata davvero intensa, ricca di spunti, storie e molte esperienze diverse, confermandosi un momento centrale nella strategia valoriale di Sky Italia. Non è un semplice evento interno, ma un’iniziativa che riflette l’identità aziendale, proiettata verso una cultura inclusiva e aperta, capace di dialogare sia con i dipenden. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Andrea Duilio: «Sky Inclusion Days, progetti di responsabilità sociale e restituzione di valore»

