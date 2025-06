Andrea Carnevale | Mio padre uccise mia madre poi si suicidò davanti a me Paola Perego? Troppe bugie

Andrea Carnevale, ex compagno di Maradona, svela una verità straziante: "Mio padre uccise mia madre e poi si suicidò davanti a me". Una confessione che riporta alla luce il tema delle dinamiche familiari e del trauma ereditario. In un'epoca in cui le storie di vita ci toccano più che mai, la sua testimonianza invita a riflettere sul peso del passato e sull'importanza di affrontare le proprie ferite. Non perdere l'occasione di ascoltare questa voce autentica!

L'ex compagno di squadra di Maradona al Napoli ("fu lui a farmi conoscere la mia ex moglie") racconta al Corriere della Sera la sua drammatica storia familiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Andrea Carnevale: "Mio padre uccise mia madre, poi si suicidò davanti a me. Paola Perego? Troppe bugie"

