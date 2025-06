Andrea Carnevale | Mio padre uccise mia madre con un’ascia

La storia di Andrea Carnevale, che ha vissuto un dramma familiare straziante, ci ricorda quanto sia urgente combattere la violenza di genere e il femminicidio, temi sempre più presenti nel dibattito sociale. Raccontare esperienze così forti non è solo un atto di coraggio, ma anche un modo per sensibilizzare su una realtà spesso silenziosa. Scopri come la sua voce si unisce a quella di tanti sopravvissuti in cerca di giustizia e speranza.

Andrea Carnevale ripercorre il suo dramma: il padre uccise la madre quando lui aveva appena 14 anni. Un femminicidio avvenuto . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Andrea Carnevale: “Mio padre uccise mia madre con un’ascia”

Leggi anche Andrea Carnevale: "Quando mio padre uccise mia madre con un'ascia. La mia lotta ai femminicidi" - Quando un padre uccide la madre, il dolore non colpisce solo la vittima, ma segna per sempre anche i figli.

