Andrea Carnevale la schizofrenia del padre e il femminicidio della madre | La scia di sangue non si ferma più

La storia di Andrea Carnevale è un viaggio nel dolore e nella resilienza. Ex calciatore, ora dirigente, ha trasformato il trauma della sua infanzia – il femminicidio della madre e la schizofrenia del padre – in un messaggio di speranza. Il suo libro, "Il destino di un bomber", non è solo una biografia, ma un grido contro la violenza che attraversa la società. Un racconto che invita a riflettere sul tema urgente del femminicidio e sulle sue terribili conseguenze.

Andrea Carnevale, ex calciatore tra l’altro di Napoli e Roma, oggi è un dirigente dell’Udinese. Ha scritto Il destino di un bomber, insieme a Giuseppe Sansonna. Per raccontare la storia che gli ha segnato la vita. Quella del femminicidio di sua madre da parte di suo padre. All’epoca lui aveva 14 anni. Oggi, dice, «incontro gli orfani di femminicidio e i loro familiari. Ho raccontato e scritto per loro. Non si ferma la scia di sangue, e io ogni volta torno quel bambino infelice». All’epoca incontrò suo padre in carcere: «Ci sono andato a 16 anni, due anni dopo il delitto. Volevo guardarlo negli occhi, mi aveva tolto tutto. 🔗 Leggi su Open.online

