Andrea Bajani vince Premio Strega Giovani

Andrea Bajani trionfa con "L'anniversario", conquistando il Premio Strega Giovani! Con 97 voti su 595, il suo romanzo si inserisce in un contesto letterario in fermento, dove le nuove voci stanno plasmando il futuro della narrativa italiana. Scopriremo insieme come la scrittura di Bajani riesca a toccare temi universali, rendendo la sua opera un faro per i giovani lettori in cerca di connessioni autentiche. Non perderti questa storia!

(Adnkronos) – Andrea Bajani con il romanzo "L'anniversario" (Feltrinelli) è il vincitore della dodicesima edizione del Premio Strega Giovani, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con Bper Banca. Quello di Andrea Bajani, con 97 preferenze su un totale di 595 espresse, è stato il libro più votato da una

Leggi anche Andrea Bajani vince il Premio Strega Giovani 2025 - Andrea Bajani conquista il Premio Strega Giovani 2025 con "L'anniversario", un romanzo che risuona profondamente tra le nuove generazioni.

