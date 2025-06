“Ancora noi” partito da Napoli il viaggio via mare di 11 giovani affetti da malattie rare scheletriche

"Ancora noi" è il viaggio che celebra la resilienza dei giovani. Partiti da Napoli, 11 ragazzi tra i 10 e i 30 anni, affetti da malattie rare scheletriche, navigano verso Messina a bordo del brigantino Nave Italia. Questa iniziativa non solo rappresenta un'opportunità di avventura, ma è anche un messaggio potente: ogni sfida può diventare un viaggio straordinario. Un esempio ispiratore di coraggio e speranza in un mondo che ha bisogno di inclusività.

Partito da Napoli il brigantino Nave Italia. A bordo 11 giovani (10-30 anni) affetti da malattie rare scheletriche. Il viaggio terminerà a Messina il 7 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Capello sullo scudetto del Napoli: "Non è un miracolo e Conte non è partito proprio da zero come molti dicono" - Fabio Capello commenta il successo del Napoli di Conte, sottolineando che "non è un miracolo" e che "non è partito proprio da zero come molti dicono".

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Ancora noi”, partito da Napoli il viaggio via mare di 11 giovani affetti da malattie rare scheletriche

Da fanpage.it: Partito da Napoli il brigantino Nave Italia. A bordo 11 giovani (10-30 anni) affetti da malattie rare scheletriche ...