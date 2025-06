Ancora maltempo sul Comasco | nuova allerta meteo della protezione civile

Como e la sua provincia si trovano di nuovo sotto l’incubo del maltempo. La Protezione Civile ha lanciato un’allerta gialla per il 4 giugno 2025, con tempeste violente in arrivo. Questo fenomeno non è solo un evento isolato: si inserisce in un trend globale di cambiamenti climatici che intensificano le condizioni estreme. È il momento di riflettere su come ci prepariamo a fronteggiare questa nuova normalità. Preparatevi e restate sintonizzati!

Il 4 giugno 2025, Como e la sua provincia si preparano ad affrontare una nuova ondata di maltempo. Le previsioni meteorologiche indicano l'arrivo di temporali di forte intensità, con possibili grandinate e raffiche di vento. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per.

