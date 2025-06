Ancona si mobilita per il mare | per il quinto anno consecutivo arriva Pulifondali e Pulispiagge

Ancona si prepara a un grande gesto d'amore per il mare! Per il quinto anno consecutivo, torna "Pulifondali e Pulispiagge", un'iniziativa che coinvolge cittadini e volontari nel ripulire le bellezze marine. In un'epoca in cui la sostenibilità è un tema centrale, partecipare significa non solo preservare l'ambiente, ma anche ispirare una comunità più consapevole. Unisciti a noi per proteggere il nostro tesoro blu!

ANCONA - Torna anche quest’anno ad Ancona, per il quinto anno consecutivo, l’appuntamento con “Pulifondali e Pulispiagge”, l’iniziativa nazionale promossa dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, AttivitĂ Subacquee e Nuoto Pinnato) in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ancona si mobilita per il mare: per il quinto anno consecutivo arriva "Pulifondali e Pulispiagge"

