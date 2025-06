Anche Verona tra le città sotto osservazione per le ondate di calore

Verona entra nel radar del Ministero della Salute per le ondate di calore, un fenomeno sempre più allarmante in tutta Italia. Con 27 capoluoghi monitorati, la città scaligera si prepara a ricevere bollettini che avvisano sui rischi legati alle alte temperature. Questo trend non è solo locale: il cambiamento climatico ci riguarda tutti. Preparati a restare informato e a proteggerti dal caldo estremo!

Anche Verona è tra i 27 capoluoghi italiani oggetto di monitoraggio da parte del Ministero della Salute nell'ambito del piano per le ondate di calore. Il sistema nazionale di previsione allarme, fino a settembre, diramerà i bollettini (verde, giallo e rosso a seconda dei rischi) che permettono la.

