Anche l’opinione pubblica europea ‘scarica’ Israele

L'onda dell'opinione pubblica europea si sta muovendo contro Israele, un fenomeno che riflette un crescente senso di responsabilità globale. L'offensiva a Gaza e il blocco degli aiuti umanitari hanno suscitato indignazione, portando a una diminuzione del sostegno per il governo Netanyahu. Questo cambiamento rappresenta un campanello d'allarme: l'Europa sta chiaramente chiedendo più giustizia e diritti umani. È un momento cruciale per la diplomazia internazionale.

L'intensificarsi dell' offensiva lanciata da Israele a Gaza, ripresa dopo la rottura del cessate il fuoco a metà marzo, insieme con il blocco degli aiuti umanitari che ha portato la popolazione palestinese a condizioni di carestia, ha alienato il sostegno dell'opinione pubblica europea nei confronti del governo Netanyahu. Ormai sempre più isolato anche sul fronte diplomatico. A rilevarlo, come scrive The Guardian, è un nuovo sondaggio di YouGov relativo al periodo che va dal 12 al 26 maggio, secondo cui meno di un quinto degli intervistati di sei Paesi – Regno Unito, Francia, Germania, Danimarca, Spagna e Italia – ha espresso un'opinione favorevole nei confronti di Tel Aviv.

