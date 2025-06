Anche le mura urbiche vanno tutelate | torna il divieto per l’uso delle citronelle

Gallipoli ripristina il divieto di utilizzo delle citronelle, un passo fondamentale per preservare il suo patrimonio architettonico. In un'epoca in cui il turismo responsabile e la valorizzazione del decoro urbano sono più che mai al centro del dibattito, questa scelta rappresenta un impegno concreto per proteggere le storiche mura della città. Un gesto semplice, ma che parla di rispetto e amore per le proprie radici. Non sottovalutiamo mai il valore della nostra storia!

GALLIPOLI – Dal decoro urbano e dal rispetto dei luoghi pubblici alla tutela del patrimonio architettonico del centro storico gallipolino e in particolare della cinta muraria della città vecchia. Un altro provvedimento che torna in vigore per l’estate a tutela dell’integrità delle mura urbiche è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Anche le mura urbiche vanno tutelate: torna il divieto per l’uso delle citronelle

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anche le mura urbiche vanno tutelate: torna il divieto per l’uso delle citronelle

Si legge su lecceprima.it: Anche quest’anno e sino al 15 ottobre in vigore l’ordinanza che vieta l’utilizzo di materiale infiammabile oleoso da parte di privati ed esercizi pubblici lungo la cinta muraria del borgo antico galli ...

Riaprono le Mura urbiche, ma non per sempre: ecco quando sarà possibile visitarle

Lo riporta quotidianodipuglia.it: Riaprono le Mura urbiche di Lecce. Il Comune ha infatti accolto la proposta di Mediafarm, azienda operante nell'ambito ICT, a garantire, a titolo gratuito, in collaborazione con Fondazione ITS ...

Lecce, mura urbiche: dal parco si arriverà a Porta Napoli

Si legge su quotidianodipuglia.it: Così è stato concepito, già parecchi anni fa, dagli stessi uffici di Palazzo Carafa il recupero delle mura urbiche e di tutta ... di Palazzo Carafa non è andata in pensione), è pure prevista ...