Jamie Dimon, il potente CEO di JPMorgan, lancia un campanello d’allarme: il mercato obbligazionario americano è a rischio. Non si tratta di allarmismo, ma di una presa di coscienza in un contesto economico globale sempre più instabile. Con il debito pubblico in crescita, il futuro dei mercati potrebbe essere incerto. È tempo di riflettere su come le scelte finanziarie influenzino le vite quotidiane. La stabilità è a rischio, e tu sei pronto a cambiar rotta?

Non è un allarmista, Jamie Dimon. Non è nemmeno un gufo, per usare una vecchia espressione cara alla retorica politica. E’ il capo della banca più potente d’America, una delle figure più ascoltate e rispettate della finanza globale. Quando dice che “il mercato obbligazionario americano è destinato a incrinarsi” per via dell’aumento del debito pubblico, non sta facendo campagna elettorale. Sta facendo il suo mestiere: guardare avanti, mettere insieme numeri, intuizioni e cicli storici, e dire ad alta voce ciò che molti pensano ma pochi osano articolare. Per questo la sua diagnosi – resa pubblica dal palco del Reagan National Economic Forum – dovrebbe essere presa sul serio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Anche Jamie Dimon alza la voce

Leggi anche Economia Usa a rischio stagflazione: l'allarme di Jamie Dimon di JPMorgan - L'economia statunitense rischia la stagflazione, avverte Jamie Dimon di JPMorgan. Tra rischi geopolitici, deficit elevato e pressioni inflazionistiche, l'instabilità economica si configura come una minaccia concreta.

