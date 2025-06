Anche il Milan prende una cinquina dal PSG | stavolta c’entra il mercato

Il Milan, reduce da una bruciante sconfitta contro il PSG, si trova al centro di un mercato estivo ricco di sorprese e incertezze. La “cinquina” subita non è solo un colpo per il morale, ma un campanello d'allarme per i rossoneri, che devono riflettere su come rinforzare la squadra. In un calcio sempre più competitivo, il giusto mix di strategia e talento può fare la differenza. Sarà interessante vedere come reagirà il club!

Prima le risate sui rivali, poi la realtà che torna a bussare alla porta. Il Milan incrocia il cammino del PSG, e non è una sfida semplice. Il mercato estivo è fatto anche di sorprese che sanno di beffa (AnsaFoto) – serieanews.com L’eco dei cinque gol rifilati all’Inter dal PSG risuona ancora forte a Milano. Un dolore vero, uno di quelli che non si lavano via in una notte. I tifosi nerazzurri lo sanno, perché quel 5-0 è già passato alla storia come una delle peggiori umiliazioni europee per il club. E sui social, inutile negarlo, la goduria delle altre tifoserie si è fatta sentire forte: milanisti, juventini, napoletani, tutti lì a lanciare frecciatine e battutine, a infierire sul cadavere ancora caldo della serata interista. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Anche il Milan prende una “cinquina” dal PSG: stavolta c’entra il mercato

Leggi anche Coppa Italia, Milan-Bologna 0-0: Tomori prende il giallo | LIVE News - Alle 21:00 si accendono i riflettori sullo stadio 'Olimpico' di Roma per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Segui queste discussioni sui social

Se davvero dovesse alla fine partire Mike Maignan, tra le idee del #Milan c'è anche quella di Milinkovic-Savic.Al momento nulla di avanzato, ma una delle idee per eventuali sostituti.@[email protected] #Calciomercato Leggi la discussione

Tramite il proprio entourage Theo #Hernandez fa sapere di non voler andare in arabia, e attende proposte dall'Europa. Il #Milan invece aveva già trovato l'accordo economico con l'Al-Hilal sui 30 mln piu bonus. Il rinnovo con il Milan però … Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

DIRETTA/ Psg Inter (risultato finale 5-0): Mayulu chiude una storica cinquina! (oggi 31 maggio 2025)

Segnala ilsussidiario.net: Diretta Psg Inter streaming video Tv8 oggi sabato 31 maggio 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della finale di Champions League.

Leao e Giroud schiantano il PSG, il Milan vince 2-1: una serata da vero Diavolo in Champions

Si legge su fanpage.it: Il Milan si prende la rivincita sul PSG e torna in corsa per la qualificazione per gli ottavi di Champions League. Il Diavolo vince la prima partita europea della stagione battendo per 2-1 i ...

Psg-Milan risultato 3-0 in Champions: Mbappé trascina i suoi

Riporta corriere.it: Il terrorismo non c’entra: i timori sono per la rivalità fra le tifoserie di Milan e Psg, con i francesi gemellati col Napoli. Intanto, questo pomeriggio, la Primavera di Ignazio Abate è stata ...