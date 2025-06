Anche il difensore Maicol Ferrari rinnova con il Futball Cava Ronco

Maicol Ferrari continua la sua avventura con il Futball Cava Ronco, un segnale chiaro della crescita della squadra. Il giovane difensore, classe 2001, ha già dimostrato tutto il suo valore con 26 presenze nell'ultima stagione. La sua velocità e tecnica sono elementi chiave in un contesto calcistico che premia sempre di più i talenti emergenti. Rimanete sintonizzati: il futuro del Futball Cava Ronco si preannuncia entusiasmante!

Nato a Forlì il 1° marzo 2001, Ferrari è approdato in biancorosso nella stagione 202425, collezionando ventisei presenze nel suo primo anno con la maglia biancorossa. Difensore centrale dotato di buona tecnica, velocità e.

