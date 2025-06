Anche due miss forlivesi protagoniste dell' evento ' Mamme moda e motori'

Due miss forlivesi, Caterina Saccone e Paola Dellarole, hanno brillato all'evento "Mamme, moda e motori", un connubio perfetto tra eleganza e passione per le auto d'epoca. In un momento in cui la bellezza matura viene celebrata, le nostre protagoniste si fanno portavoce di un trend che valorizza ogni età. La moda non ha limiti e il motorismo storico racconta storie intramontabili: un viaggio affascinante che invita a riscoprire il fasc

C'erano anche le forlivesi, Caterina Saccone, 56 anni e Paola Dellarole, 57 anni, entrambe 'Pre Finaliste Miss Mamma Italiana Evergreen 2025' all'evento "Mamme, moda e motori" tenutosi lo scorso fine settimana. Da Bellaria Igea Marina, a bordo delle spettacolari auto d’epoca del Club “Auto Moto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Anche due miss forlivesi protagoniste dell'evento 'Mamme, moda e motori'

Segui queste discussioni sui social

I Miss My Fan Regulator#I #Miss #My #Fan #Regulator #fanregulator #nostalgia #homeimprovement #electronics #technology Leggi la discussione

SEC Baseball Tournament 2025: Ole Miss awaits opponent needing wins for postseason future #awaits #Baseball #CollegeBaseball #CollegeWorldSeries #cup #for #FrontPage #future #MajorLeagueBaseballPlayoffs #MajorLeagueBaseballPostseason #miss… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due umbre protagoniste del calendario 2023 di “Miss Nonna“

Da lanazione.it: Due nonne umbre brillano nel calendario 2023 di “Miss Nonna”, nato dal primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della nonna. Le protagoniste degli scatti del ...

Due animatrici forlivesi al Festival di Venezia

ilrestodelcarlino.it scrive: 2015 e proprio quest’anno – si è valso della professionalità di due collaboratrici forlivesi per la realizzazione del suo film di animazione ‘Invelle’, presentato in concorso al festival ...