Anche a Brindisi nasce il Rotaract Club | dedicato ai giovani

Brindisi si illumina di nuove opportunità: il 22 maggio è nato il Rotaract Club di Brindisi Valesio, un’iniziativa che segna l’ingresso dei giovani nella comunità. In un momento in cui la voce delle nuove generazioni è sempre più forte, questo club rappresenta un'opportunità per sviluppare leadership e impegno sociale. Un passo importante verso un futuro condiviso, dove i giovani diventano protagonisti del cambiamento!

BRINDISI - Giovedì 22 maggio scorso presso l'Oktagona beach & restaurant, sito lungo il litorale a nord di Brindisi, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Rotaract Club di Brindisi Valesio, dedicato interamente ai giovani. Il Rotary Club padrino insieme al Distretto Rotary 2120 di Puglia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Anche a Brindisi nasce il Rotaract Club: dedicato ai giovani

