Ancelotti Brasile si va verso il debutto | la qualificazione al Mondiale 2026 è a portata di mano

Carlo Ancelotti è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera: il debutto come ct del Brasile si avvicina e le aspettative sono alle stelle. Giovedì, contro l'Ecuador, avrà l'opportunità di conquistare subito i cuori dei tifosi e assicurarsi un posto ai Mondiali del 2026. Un traguardo ambizioso che rispecchia la continua evoluzione del calcio moderno, dove le scelte giuste possono fare la differenza. Riuscirà il maestro a guidare la Seleção verso la

Leggi anche Ancelotti passa dal Milan al Brasile: Sacchi e Baresi elogiano il tecnico internazionale - Nel panorama calcistico mondiale, Carlo Ancelotti conferma la sua grandezza passando dal Milan al Brasile.

