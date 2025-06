Amy poehler ha rischiato di non interpretare leslie knope in parks and recreation

Amy Poehler ha rischiato di non interpretare Leslie Knope in "Parks and Recreation", un ruolo che ha segnato la televisione. Immaginate se il destino avesse voluto diversamente! La serie, ora cult, ha lanciato un trend di personaggi femminili forti e determinati. La storia di Poehler è un esempio perfetto di come le opportunità possano cambiare tutto: cosa ci insegna sul coraggio di perseguire i nostri sogni? Scopritelo!