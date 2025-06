Amor librorum | alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia libri rari stampe e fotografie antiche in mostra

Scopri il fascino senza tempo dei libri rari e delle antiche stampe alla cinquantaduesima edizione di Amor Librorum, il 7 giugno 2025! Nel cuore della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, potrai immergerti in un’esposizione che celebra la cultura e la storia attraverso testi preziosi e fotografie evocative. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica che risveglia l’amore per la lettura in un’epoca sempre più digitale.

Sabato 7 giugno 2025, dalle ore 10 alle ore 19, nell'atrio della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia in via Vittorio Emanuele, 463, si terrà la cinquantaduesima esposizione di Amor Librorum. In questa occasione si potrà ammirare una mostra tematica che guida i visitatori lungo un viaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Amor librorum: alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia libri rari, stampe e fotografie antiche in mostra

Segui queste discussioni sui social

Eva Patinho acaba de publicar o vídeo "#amor #toxicidade #vínculos #afectos". Dálle unha ollada en#GalegoTube #Youtubeiras #ObradoiroDixital Leggi la discussione

Eva Patinho acaba de publicar o vídeo "Dalles a razón #amor #amizade #afectos". Dálle unha ollada en#GalegoTube #Youtubeiras #ObradoiroDixital Leggi la discussione