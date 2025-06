Amici 24 Luca Jurman torna a parlare di TrigNO | Il suo invito era una provocazione io non ho attaccato nessuno

Luca Jurman torna al centro dell'attenzione con una diretta che chiarisce il suo controverso invito a TrigNO, vincitore di Amici 24. In un periodo in cui le polemiche sui social si intensificano, Jurman ha sottolineato: "La mia provocazione non era un attacco". È interessante vedere come i talent show amplifichino le emozioni, creando dibattiti appassionati tra fan e artisti. Riuscirà questa chiarificazione a placare le acque?

Viste le numerose critiche ricevute sui social, Luca Jurman ha deciso di fare una diretta e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di TrigNO, il vincitore della categoria canto di Amici 24.

Leggi anche Amici 24, Luca Jurman infuriato per l’eliminazione di Nicolò: “Momento di televisione squallido” - Luca Jurman è infuriato dopo l'eliminazione di Nicolò Filippucci ad Amici 24, descrivendo il momento come un esempio di televisione squallida.

