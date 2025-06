Amianto negli uffici della Regione Cisl | Mai più i lavoratori in via D' Annunzio

L’amianto negli uffici della Regione D'Annunzio è un tema scottante che mette in luce la salute dei lavoratori. La Cisl Fp Liguria non ci sta e chiede azioni concrete per garantire ambienti di lavoro sicuri. In un'epoca in cui la salute sul posto di lavoro è al centro del dibattito pubblico, questa situazione non può essere ignorata. È ora di alzare la voce: il futuro dei lavoratori merita attenzione e protezione!

Sulla questione dell'amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111 interviene la Cisl Fp Liguria che esprime indignazione per "l’esposizione dei lavoratori. I dati forniti dall’Ente parlano chiaro" e denuncia "l’assenza di assicurazioni da parte dell’amministrazione sul futuro utilizzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Amianto negli uffici della Regione, Cisl: "Mai più i lavoratori in via D'Annunzio"

Leggi anche Amianto negli uffici della Regione e dipendenti in smart working, Cisl: "Trasloco immediato in ambienti sicuri" - A causa della possibile presenza di amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111, i dipendenti rimarranno in smart working fino al 19 maggio.

