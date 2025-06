Ambrosini | Ritorno al Milan? Non ho ricevuto nessun tipo di telefonata

Massimo Ambrosini, storica bandiera del Milan, ha svelato di non aver ricevuto alcuna chiamata per un possibile ritorno. Questo solleva interrogativi su quanto i club attuali stiano cercando di recuperare figure iconiche del passato. In un calcio in continua evoluzione, il legame con la storia è più importante che mai. Riuscirà il Milan a valorizzare le sue leggende o preferirà guardare al futuro?

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato di un suo possibile ritorno al Milan.

