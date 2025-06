Ambra Angiolini sul Pride | “Negli anni ho detto tanto sono una persona libera dal pregiudizio”

Ambra Angiolini, icona di libertà e autenticità, torna a riflettere sull'importanza del Pride, rivivendo un momento cruciale del 2000. In un’epoca in cui i diritti LGBTQ+ sono ancora al centro di discussioni accese, le sue parole risuonano come un manifesto: liberarsi dai pregiudizi è fondamentale. Scoprire come la sua visione si sia evoluta nel tempo offre uno spunto per una riflessione più profonda sull'uguaglianza e l'amore in tutte le sue forme

Ambra Angiolini commenta le dichiarazioni rilasciate in un'intervista durante il Pride di Roma del 2000. In quell'occasione Victoria Cabello le aveva fatto alcune domande sulla sua presenza alla manifestazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ambra Angiolini sul Pride: “Negli anni ho detto tanto, sono una persona libera dal pregiudizio”

Ambra Angiolini canta a sorpresa in un bar: dietro al bancone intona "T'Appartengo" VIDEO

