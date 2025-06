Alveare gigantesco nel palazzo | 2 giorni per trasferire le api Così ho individuato la regina

Un alveare gigantesco, scoperto in un palazzo di Prato, ha richiamato l’attenzione su un fenomeno sempre più comune: l’invasione urbana delle api. Dopo due giorni di lavoro, gli esperti hanno salvato le preziose regine e il loro alveare. Questo evento sottolinea l'importanza della biodiversità nelle nostre città e invita a riflettere su come possiamo convivere meglio con la natura che ci circonda. Chi sarà il prossimo a scoprire un alveare?

Prato, 3 giugno 2025 - Un alveare gigantesco, di circa 80 per 60 centimetri, si è formato nella cornice esterna di una finestra, al terzo piano di via dei Pini, zona La Pietà. Sono serviti due giorni di lavoro coordinato fra i vigili del fuoco di Prato che hanno messo a disposizione il cestello e una apicoltrice di Poggio a Caiano. Tiziana Melosi da dieci anni lavora come apicoltrice, produce il miele ed è intervenuta salendo sul cestello dei vigili del fuoco. I residenti domenica, quando hanno visto questo enorme alveare, hanno chiamato i vigili del fuoco perché nel palazzo vive anche una persona allergica alla puntura di ape. 🔗 Leggi su Lanazione.it