Un nuovo capitolo nella saga reale: il principe Harry potrebbe cambiare il suo cognome, scegliendo quello di sua madre, la leggendaria principessa Diana. Questo gesto audace non è solo una questione di identità , ma un chiaro segnale di distacco dalla famiglia reale e delle sue tradizioni. In un'epoca in cui la riconsiderazione delle radici familiari è un trend crescente, Harry si fa portavoce di una ricerca di autenticità e appartenenza. Cosa ne penserà la monarchia?

Il principe Harry sta valutando l'idea di cambiare il suo cognome e assumere quello di sua madre, la defunta principessa Diana. Il Mail on Sunday scrive che il duca di Sussex ha chiesto consiglio al fratello di Diana, Charles Spencer, su come acquisire il cognome della famiglia materna. Il secondogenito di re Carlo, avrebbe discusso la questione con lo zio e vagliato le possibilitĂ per modificare il proprio cognome durante una visita in Gran Bretagna, la cui data non è stata specificata. Ma secondo il tabloid britannico, al duca sarebbe stato detto che "gli ostacoli legali sono insormontabili. Hanno avuto una conversazione molto amichevole e Spencer gli ha sconsigliato di fare un passo del genere". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altro smacco clamoroso di Harry alla famiglia reale: il piano che devasta Re Carlo

