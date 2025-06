Altra strage degli affamati L’Onu parla di crimini di guerra

La tragedia umanitaria a Gaza continua a farci confrontare con l'orrore della guerra e la disuguaglianza globale. Secondo l'ONU, si tratta di crimini di guerra, mentre il numero delle vittime aumenta drammaticamente. 27 morti in un solo giorno segnano la disperazione di chi cerca solo cibo e sicurezza. Questo non è solo un conflitto locale, ma un campanello d'allarme per tutti noi: l'indifferenza è complice.

Continua la mattanza a Gaza. Continua l’esercito israeliano a colpire senza pietà i palestinesi in fila per gli aiuti alimentari. Ieri è stato di 27 morti e oltre 90 feriti il bilancio degli spari delle forze armate israeliane (Idf) su folle di palestinesi, a circa mezzo chilometro dal complesso in cui vengono distribuiti aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), a Rafah. Una tragedia che si si aggiunge alle violenze registrate nei giorni scorsi nello stesso sito di distribuzione degli aiuti. Secondo Mohammed Saqr, capo del personale infermieristico dell’ospedale Nasser, tra le 27 persone uccise ci sono 3 bambini e 2 donne. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Altra strage degli affamati. L’Onu parla di crimini di guerra

Gaza. Altra strage al centro di distribuzione degli aiuti umanitari dell'americana GHF a Rafah. L'esercito israeliano dice di aver sparato contro "sospetti". 24 i civili palestinesi uccisi, decine i feriti.

