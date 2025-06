altopascio sempre più attraente sbarca anche amletina bakery

Altopascio si prepara a diventare il nuovo polo della gastronomia toscana! Con l'apertura di Amletina Bakery, il primo negozio del gruppo in regione, i veri amanti dei dolci e delle prelibatezze da forno possono finalmente gioire. Situato nel cuore della città, nell'ex bar Giglio, questo locale promette un'esperienza unica tra tradizione e innovazione. Non perdere l'occasione di assaporare queste delizie appena sfornate!

Apre ad Altopascio un negozio, il primo e unico sinora in Toscana, del gruppo Amletina Bakery, ramo pasticceria, con prodotti da forno, dolci e salati. L’immobile, dove si susseguono a ritmo frenetico i lavori di adeguamento per accelerare il taglio del nastro, è quello dove era ubicato fino a poco tempo fa lo storico bar Giglio, in via delle Cerbaie, a pochi metri dal casello autostradale. Un segnale rilevante. Questo nuovo arrivo significa che la cittadina del Tau esercita, proprio per la presenza di infrastrutture della mobilità, un certo appeal per l’apertura di nuove attività produttive. Amletina è presente con diversi esercizi commerciali nel Nord Italia, due a Genova (uno in centro e l’altro a Pegli), uno a Erba, in Lombardia e adesso Altopascio, la prima in Toscana, la più a sud per il momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it