Altavilla Silentina | incontro sui temi della legalità con il Prefetto

Giovedì 5 giugno 2025, l’Auditorium "A. Casagrande" di Altavilla Silentina ospiterà un importante incontro sulla legalità, con la partecipazione del prefetto e delle scuole locali. Questo evento non è solo un momento di confronto, ma un segno tangibile dell'impegno della comunità nel costruire un futuro migliore. In un'epoca in cui la legalità è più cruciale che mai, scopriremo insieme come le nuove generazioni possano fare la differenza. Non mancate!

Giovedì 5 giugno 2025, presso l'Auditorium "A. Casagrande" del Comune di Altavilla Silentina, alle ore 9:00, si terrà una giornata dedicata alla legalità realizzata coinvolgendo soprattutto le Istituzioni scolastiche, con la presenza dei più alti rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e delle.

