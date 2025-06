Altamura segreta – tra vicoli magie e racconti al tramonto

Scopri Altamura come non l’hai mai vista: sabato 7 giugno, lasciati guidare tra vicoli incantevoli e storie d’altri tempi. Un’esperienza magica al tramonto, dove ogni pietra svela un racconto e ogni angolo è carico di mistero. In un’epoca di turismo sempre più standardizzato, riscoprire la bellezza nascosta delle nostre città è un trend che conquista. Non perdere l’occasione di vivere un'avventura indimenticabile!