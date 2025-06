Alluvione una festa per raccogliere fondi

Una due giorni di rock and roll per rinascere! A Castelferretti, l'iniziativa "Noi come prima" porta vita e speranza nel cuore di una comunità colpita dall’alluvione di settembre 2024. Concerti, street food e tanto entusiasmo si uniscono per raccogliere fondi e risollevare i locali danneggiati. Un esempio di come la musica possa unire e sostenere, trasformando la tragedia in un'opportunità di ripartenza. Non mancare!

Una due giorni di rock and roll, concerti e street food per sostenere l‘ associazione ‘Noi come prima’, i cui locali sono stati pesantemente danneggiati dalla calamità del settembre 2024, e in generale per portare a Castelferretti un’iniziativa in favore della comunità alluvionata. L’idea è nata da Sergio Cialona, un cittadino, poi condivisa con le Istituzioni e altri enti, che grazie alla sponda del Comune di Falconara sono riusciti a mettere in piedi un programma articolato tra sabato e domenica prossimi, che si snoderà tra le piazze della Libertà e Albertelli. L’evento si chiama ‘ Castelferretti Birra ‘n’roll ’, una festa della birra con tanta musica dal vivo e stand gastronomici per animare il weekend nel cuore del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, una festa per raccogliere fondi

