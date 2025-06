Alluminio e acciaio Trump firma per alzare i dazi al 50%

Donald Trump alza i dazi su alluminio e acciaio al 50%, un passo che riaccende il dibattito sulle politiche protezionistiche. In un contesto globale in cui la supply chain è sempre più fragile, questa mossa potrebbe avere ripercussioni per le industrie statunitensi e internazionali. Un segnale chiaro: la competizione economica si fa intensa, e le sfide del mercato potrebbero trasformarsi in opportunità per chi saprà adattarsi. Non perdere di vista gli sviluppi!

Nel corso della consueta conferenza stampa nella briefing room, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha annunciato che Donald Trump firmerà l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo.    Leavitt ha quindi reso noto che l'Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha inviato lettere ai partner commerciali, "un promemoria amichevole", ha spiegato per ricordare che "la scadenza" sull'entrata dei dazi "si sta avvicinando". Leavitt ha quindi confermato che Trump si recherà nei Paesi Bassi per incontrare i leader degli altri Paesi della Nato durante il vertice che si terrà all'Aia alla fine di questo mese.

