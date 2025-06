Alloggi Ater ad agenti delle forze dell' ordine per condomini più sicuri | ecco la nuova legge

Una nuova legge sta cambiando il volto della sicurezza urbana: riservare fino al 10% degli alloggi Ater agli agenti delle forze dell'ordine. Questa iniziativa non solo offre canoni vantaggiosi, ma mira a creare condomini più sicuri e a migliorare la percezione della sicurezza nelle aree più vulnerabili. Un passo verso un futuro in cui la presenza visibile delle forze dell'ordine potrebbe trasformare radicalmente le nostre città!

Riservare fino al 10 per cento degli alloggi Ater ad appartenenti delle forze dell'ordine, non solo per agevolare gli agenti con canoni di locazione vantaggiosi ma anche per aumentare la percezione della sicurezza in zone della città che a volte presentano situazioni complesse.

