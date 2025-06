Allevi | Con la malattia crollano le certezze e non sai se sopravvivrai | ho ancora bisogno di cure

Giovanni Allevi, l'«eretico della musica classica», torna a farci sognare dopo un periodo difficile. La sua vulnerabilità si trasforma in arte, richiamando l’importanza di affrontare le sfide con libertà e passione. In un mondo che corre veloce, il suo concerto diventa un invito a riscoprire il valore della resilienza. Non è solo musica, è un manifesto di speranza. Preparatevi a essere travolti dalla sua energia contagiosa!

Ci vuole libertà e sana follia per osare e farsi definire «l?eretico della musica classica». Giovanni Allevi ritorna, dopo il periodo della malattia, con il concerto per.

Leggi anche Verissimo, Giovanni Allevi chi è: la passione per il pianoforte e la diagnosi della malattia - Oggi a Verissimo, Giovanni Allevi condividerà la sua storia, tra passione per il pianoforte e le sfide di una diagnosi di mieloma nel 2022.

Così, Giovanni Allevi ha cercato di dare un senso ... "La prima è l'Opera al nero: il momento in cui crollano tutte le certezze. Ciò che Dante descriveva come la discesa negli inferi.